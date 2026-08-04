Eaton Aktie

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WKN: 850940 / ISIN: US2780581029

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04.08.2026 20:39:01

Advance Auto Parts vs. Eaton Corp: Which Stock Is a Better Buy in 2026?

Choosing between an automotive retailer and an industrial power manager requires a look at two very different business cycles. You must decide if Advance Auto Parts Inc (NYSE:AAP) or Eaton Corporation (NYSE:ETN) fits your strategy.Advance Auto Parts serves a mix of professional mechanics and everyday drivers across North America. Eaton provides complex electrical and mechanical systems for everything from massive data centers to commercial jets. While one seeks a turnaround, the other is riding a wave of infrastructure spending.Advance Auto Parts is a major provider in the aftermarket parts industry, serving both professional installers and do-it-yourself customers. Professional sales account for approximately 50% of total revenue, illustrating its importance to local repair shops. The company is currently focused on an AI-powered delivery partnership with OneRail to speed up its fulfillment across retail stocks in the automotive space.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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