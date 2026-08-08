Advance Auto Parts Aktie
WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064
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08.08.2026 16:37:01
Advance Auto Parts vs. Ford Motor: Which Automotive Stock Is a Better Buy in 2026?
As vehicle ages climb, investors face a choice between the retailers selling parts and the manufacturers building the cars. Advance Auto Parts Inc (NYSE:AAP) and Ford Motor Co (NYSE:F) offer different ways to play the road ahead.Advance Auto Parts operates a vast network of retail stores for do-it-yourselfers and professional mechanics. Ford is a global automaker transitioning through a complex electric vehicle shift while maintaining a dominant commercial fleet business. Both companies are navigating industry-wide changes, making them frequent comparison targets for value-seeking investors looking at the automotive landscape.Advance Auto Parts provides automotive aftermarket parts to both professional mechanics and do-it-yourself enthusiasts. As a prominent name among retail stocks, it operates over 4,300 stores across North America and leverages technology like AI-powered delivery through OneRail to strengthen fulfillment. The company also supports over 800 independently-owned stores to extend its reach into Mexico and the Caribbean.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Advance Auto Parts Inc.
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03.08.26
|S&P 500-Titel Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Advance Auto Parts-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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27.07.26
|S&P 500-Titel Advance Auto Parts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Advance Auto Parts von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
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20.07.26
|S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Advance Auto Parts von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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13.07.26
|S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Advance Auto Parts-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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10.07.26
|Freitagshandel in New York: Letztendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
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06.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.at)
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06.07.26
|Freundlicher Handel: So steht der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
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06.07.26
|Montagshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
Analysen zu Advance Auto Parts Inc.
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|Advance Auto Parts Inc.
|50,12
|0,16%
|Ford Motor Co.
|12,12
|1,17%
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