Advance Auto Parts vs. Intuitive Machines: Which Stock Is a Better Buy in 2026?

Choosing between Advance Auto Parts (NYSE:AAP) and Intuitive Machines (NASDAQ:LUNR) requires balancing the steady but challenged automotive retail sector against the high-stakes, high-growth arena of space infrastructure.

Advance Auto Parts operates as a massive retailer for vehicle maintenance, while Intuitive Machines focuses on lunar landers and orbital services. These two businesses represent very different risk-to-reward profiles for 2026 portfolios.

Advance Auto Parts operates as an automotive aftermarket parts retailer, serving both everyday do-it-yourselfers and professional installers like garages or dealerships. In its latest annual report, filed for the fiscal year ended January 3, 2026, the company noted it operates over 4,000 stores across North America. As an established player among retail stocks, its strategy relies on balancing these two customer bases, with professional sales accounting for nearly 50% of its total revenue.

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