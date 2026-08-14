Advance Auto Parts Aktie
WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064
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14.08.2026 21:38:20
Advance Auto Parts vs. Joby Aviation: Which Stock Is a Better Buy in 2026?
Investors weighing traditional retail against futuristic transportation face a tough choice between Advance Auto Parts (NYSE:AAP) and Joby Aviation (NYSE:JOBY) as they look to build their portfolios for 2026.Advance Auto Parts operates a massive network of retail stores focused on the steady automotive repair market. In contrast, Joby Aviation is a pre-revenue pioneer developing electric vertical takeoff and landing aircraft. While one relies on established cash flow and restructuring, the other depends on regulatory milestones and technological breakthroughs in the sky.Advance Auto Parts provides automotive aftermarket parts to both professional installers and do-it-yourself customers. The professional segment, which includes garages and service stations, represents roughly 50% of total revenue. After divesting its Worldpac business, the company is now focusing on its core model among retail stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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