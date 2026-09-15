Advance Auto Parts Aktie

Advance Auto Parts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064

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15.09.2026 14:51:21

Advance Auto Parts vs. NIO: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?

Deciding between established retail and high-growth technology often reveals a tension in many portfolios. Investors must weigh the recovery potential of Advance Auto Parts (NYSE:AAP) against the rapid expansion of NIO (NYSE:NIO).

Advance Auto Parts serves the mature automotive aftermarket, focusing on a turnaround strategy to improve profitability. Meanwhile, NIO leads in the premium electric vehicle space with its unique battery-swapping technology. This comparison looks at how a legacy retailer and a modern innovator stack up for your 2026 investment strategy.

In its latest annual report, Advance Auto Parts noted that it serves both professional installers and DIY retail customers through its network of stores. The company distributes products through more than 4,300 stores and roughly 800 independently owned Carquest locations. It competes in the broader market for retail stocks by providing essential parts to garages and service stations that account for nearly 50% of total sales.

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Advance Auto Parts Inc. 38,73 -1,00% Advance Auto Parts Inc.

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