Advance Auto Parts Aktie

Advance Auto Parts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064

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15.09.2026 14:46:01

Advance Auto Parts vs. Rocket Lab: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?

As the investing landscape evolves, investors face a choice between the steady world of auto parts and the high-growth frontier of space exploration with Advance Auto Parts (NYSE:AAP) and Rocket Lab (NASDAQ:RKLB).

Advance Auto Parts serves a mature market for vehicle repairs, while Rocket Lab provides launch and satellite systems for global agencies. You might compare them to decide between a value-oriented recovery play and a high-risk aerospace growth story. This match-up examines which business model and financial profile offers better potential for your portfolio.

Advance Auto Parts operates as a provider of automotive replacement parts and accessories, serving both professional installers and do-it-yourself customers. This business model relies on a network of 4,311 stores and 786 independently owned locations, catering to a mix of individual car owners and commercial garages. In its latest annual report, filed for the fiscal year ended Jan. 3, 2026, the company noted that its professional segment accounted for roughly 50% of total sales. Among retail stocks, it focuses on providing essential maintenance items that customers often need immediately.

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Aktien in diesem Artikel

Advance Auto Parts Inc. 38,73 -1,00% Advance Auto Parts Inc.
Rocket Lab Corporation Registered Shs 55,00 1,85% Rocket Lab Corporation Registered Shs

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