25.05.2026 06:31:29

Advance Multitech mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Advance Multitech präsentierte in der am 23.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,32 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,370 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 3,2 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 96,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 84,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,61 INR beziffert, während im Vorjahr 0,880 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 8,73 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 90,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 96,83 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:59 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.05.26 KW 21: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Frieden steigt: Asiatische Börsen legen zu - Nikkei 225 erstmals über 65.000 Punkten
An den Börsen in Asien geht es zum Wochenstart aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen