Advance Multitech mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Advance Multitech präsentierte in der am 23.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,32 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,370 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 3,2 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 96,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 84,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,61 INR beziffert, während im Vorjahr 0,880 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 8,73 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 90,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 96,83 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at