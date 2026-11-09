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09.11.2026 06:31:29
Advance Multitech präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Advance Multitech hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 25,77 INR, nach -1,790 INR im Vorjahresvergleich.
Mit einem Umsatz von 2,5 Millionen INR, gegenüber 3,8 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 33,16 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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