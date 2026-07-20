Advance Terrafund REIT hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Advance Terrafund REIT hat sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 94,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,3 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at