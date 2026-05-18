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18.05.2026 06:31:29
Advanced Biomed hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Advanced Biomed hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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