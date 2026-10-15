Advanced Biomed präsentierte Quartalsergebnisse

Advanced Biomed lud am 13.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,170 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at