Advanced Credit Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Advanced Credit Technologies hat am 13.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Advanced Credit Technologies ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at