Advanced Drainage Systems Aktie
WKN DE: A117FL / ISIN: US00790R1041
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21.05.2026 13:15:15
Advanced Drainage Sees FY27 Net Sales Growth; Boosts Dividend 11%; Stock Down 4.5% - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Thursday, water management solutions firm Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) initiated net sales guidance for the full-year 2027 between $3.35 billion and $3.55 billion.
Separately, the company's Board of Directors has approved an 11 percent higher quarterly cash dividend to its shareholders in the amount of $0.20 per share, payable on June 15, 2026, to shareholders of record at the close of business on June 1, 2026.
In Thursday's pre-market trading, WMS is trading on the NYSE at $131.00, down $6.10 or 4.45 percent.
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