Advanced Drainage Systems Aktie
WKN DE: A117FL / ISIN: US00790R1041
|
05.02.2026 12:47:35
Advanced Drainage Systems Inc. Announces Climb In Q3 Profit
(RTTNews) - Advanced Drainage Systems Inc. (WMS) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $93.62 million, or $1.19 per share. This compares with $81.23 million, or $1.04 per share, last year.
Excluding items, Advanced Drainage Systems Inc. reported adjusted earnings of $1.27 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 0.4% to $693.35 million from $690.53 million last year.
Advanced Drainage Systems Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $93.62 Mln. vs. $81.23 Mln. last year. -EPS: $1.19 vs. $1.04 last year. -Revenue: $693.35 Mln vs. $690.53 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 2.990 B To $ 3.040 B
Aktien in diesem Artikel
|Advanced Drainage Systems Inc
|143,50
|5,36%
