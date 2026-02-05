Advanced Drainage Systems Inc. Announces Climb In Q3 Profit

(RTTNews) - Advanced Drainage Systems Inc. (WMS) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $93.62 million, or $1.19 per share. This compares with $81.23 million, or $1.04 per share, last year.

Excluding items, Advanced Drainage Systems Inc. reported adjusted earnings of $1.27 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 0.4% to $693.35 million from $690.53 million last year.

Advanced Drainage Systems Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 2.990 B To $ 3.040 B