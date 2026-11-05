Advanced Drainage Systems Inc. Profit Drops In Q2

(RTTNews) - Advanced Drainage Systems Inc. (WMS) revealed earnings for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $110.44 million, or $1.46 per share. This compares with $156.02 million, or $1.99 per share, last year.

Excluding items, Advanced Drainage Systems Inc. reported adjusted earnings of $1.88 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.6% to $889.41 million from $850.38 million last year.

Advanced Drainage Systems Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $110.44 Mln. vs. $156.02 Mln. last year. -EPS: $1.46 vs. $1.99 last year. -Revenue: $889.41 Mln vs. $850.38 Mln last year.

Non-GAAP EPS is from continuing operations