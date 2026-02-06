Advanced Drainage Systems veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Advanced Drainage Systems hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,04 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 693,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 690,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at