Advanced Drainage Systems Aktie

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WKN DE: A117FL / ISIN: US00790R1041

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13.11.2026 12:45:56

Advanced Drainange Systems Completes Acquisition Of Storm Trap Investments

(RTTNews) - Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS), a water management solutions provider, on Thursday announced that it has completed the acquisition of Storm Trap Invesments LLC.

The company added that the transaction expands its addressable market with a complementary offering in storm-water storage solutions, suits its go-to-market capabilities, provides cross-selling opportunities, besides others.

President and Chief Executive Officer Scott Barbour said, with the acquisition of Storm Trap, Advanced Drainage would become a diversified water solutions business with enhanced portfolio.

In the pre-market hours Friday, Advanced Drainage Systems' shares were gaining 0.45 percent on the NYSE trading at $124, while it ended Thursday's trade 4.48 percent lower.

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