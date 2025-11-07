Advanced Emissions Solutions: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Advanced Emissions Solutions hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Advanced Emissions Solutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 35,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Advanced Emissions Solutions einen Umsatz von 34,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at