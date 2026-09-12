Counsel Aktie

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WKN: 877178 / ISIN: CA22226R1029

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12.09.2026 02:30:01

Advanced Energy Industries General Counsel Sells 632 Shares for $182,100

Vonne Elizabeth Karpinski, EVP, General Counsel of Advanced Energy Industries (NASDAQ:AEIS), disclosed a sale of 632 shares of common stock in a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($288.14); post-transaction value based on Sept. 8, 2026, market close ($288.72).

Advanced Energy Industries is a global leader in specialized power conversion technologies, with a market capitalization of $11.5 billion and TTM revenue of $2 billion, demonstrating significant scale in the hardware and equipment sector. The company's competitive advantage derives from its proprietary plasma power technologies and RF expertise, which address complex power management requirements in semiconductor and industrial applications. With 13,000 employees, Advanced Energy maintains a robust operational foundation supporting its technology-driven business model.

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Advanced Energy Industries Inc. 245,10 4,39% Advanced Energy Industries Inc.

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