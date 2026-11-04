Advanced Energy Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Advanced Energy Industries hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Advanced Energy Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,21 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 696,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 463,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at