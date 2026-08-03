Advanced Energy Industries Inc Reveals Advance In Q2 Income

(RTTNews) - Advanced Energy Industries Inc (AEIS) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $54.5 million, or $1.29 per share. This compares with $25.5 million, or $0.67 per share, last year.

Excluding items, Advanced Energy Industries Inc reported adjusted earnings of $112.2 million or $2.74 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 30.0% to $574.1 million from $441.5 million last year.

Advanced Energy Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $54.5 Mln. vs. $25.5 Mln. last year. -EPS: $1.29 vs. $0.67 last year. -Revenue: $574.1 Mln vs. $441.5 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.00 To $ 3.25 Next quarter revenue guidance: $ 640 M To $ 660 M

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