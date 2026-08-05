Advanced Energy Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Advanced Energy Industries stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 574,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 441,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at