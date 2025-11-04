Advanced Energy Industries Aktie
WKN: 898006 / ISIN: US0079731008
|
04.11.2025 23:31:52
Advanced Energy Industries Reports Strong Q3 2025 Results; Revenue Up 21%
(RTTNews) - Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS), a Denver-based precision power-conversion and control solutions company, announced third-quarter results for the period ended September 30, 2025.
The company reported that the revenue reached $463 million, up from $374.2 million in the third quarter last year.
AEIS's Net income for the three months was $46.4 million, or $1.21 per share, reversing a loss of $14.1 million, or $0.38 per share, a year ago.
Shares of AEIS closed Tuesday at $195.05, off 5.14%, before climbing after hours to $206.00, up 5.61% on the NasdaqGS.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Advanced Energy Industries Inc.mehr Nachrichten
|
03.11.25
|Ausblick: Advanced Energy Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Advanced Energy Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Advanced Energy Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: Advanced Energy Industries legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Advanced Energy Industries Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Advanced Energy Industries Inc.
|168,00
|-5,08%