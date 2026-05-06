|
06.05.2026 06:31:29
Advanced Energy Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Advanced Energy Industries lud am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 1,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 511,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Advanced Energy Industries einen Umsatz von 404,6 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich mit Gewinnen -- US-Börsen gehen fest aus dem Handel -- Asien letztlich höher - Keine Impulse aus Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zur Wochenmitte weiter zu. Die US-Börsen zeigten sich mit Zuschlägen. Am Mittwoch ging es auch in Asien nach oben.