Advanced Energy Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Advanced Energy Industries lud am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 511,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Advanced Energy Industries einen Umsatz von 404,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at