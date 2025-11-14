Advanced Enzyme Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Advanced Enzyme Technologies lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,87 INR, nach 2,94 INR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 1,85 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Advanced Enzyme Technologies 1,46 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at