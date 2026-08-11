Advanced Enzyme Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Advanced Enzyme Technologies hat am 08.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,31 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,57 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,90 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Advanced Enzyme Technologies 1,86 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at