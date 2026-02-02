|
Advanced Enzyme Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Advanced Enzyme Technologies hat am 31.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,80 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,36 INR erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Advanced Enzyme Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 1,72 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,69 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 1,68 Prozent gesteigert.
