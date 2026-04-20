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20.04.2026 06:31:29
Advanced Gold Exploration zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Advanced Gold Exploration hat am 17.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 CAD gegenüber -0,100 CAD im Vorjahr verkündet.
Redaktion finanzen.at
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