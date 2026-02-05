|
05.02.2026 06:31:28
Advanced Info Service gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Advanced Info Service hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,19 SGD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,120 SGD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,82 Prozent auf 2,40 Milliarden SGD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,22 Milliarden SGD erwirtschaftet worden.
Advanced Info Service hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,640 SGD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,450 SGD je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,17 Prozent auf 8,99 Milliarden SGD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 8,09 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.