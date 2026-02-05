Advanced Info Service gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Advanced Info Service hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,19 SGD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,120 SGD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,82 Prozent auf 2,40 Milliarden SGD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,22 Milliarden SGD erwirtschaftet worden.

Advanced Info Service hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,640 SGD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,450 SGD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,17 Prozent auf 8,99 Milliarden SGD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 8,09 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at