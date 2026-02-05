Advanced Info Service PCL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Advanced Info Service PCL hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 4,80 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Advanced Info Service PCL 3,11 THB je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 59,55 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 56,74 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 3,96 THB hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 57,72 Milliarden THB erwartet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,10 THB eingefahren. Im Vorjahr waren 11,79 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 213,57 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 226,26 Milliarden THB ausgewiesen.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 15,10 THB sowie einen Umsatz von 224,59 Milliarden THB belaufen.

Redaktion finanzen.at