Advanced Info Service PCL zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Advanced Info Service PCL hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Advanced Info Service PCL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,54 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,05 THB je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 58,06 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Advanced Info Service PCL 54,36 Milliarden THB umgesetzt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 4,49 THB ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 57,21 Milliarden THB in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at