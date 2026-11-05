Advanced Info Service präsentierte Quartalsergebnisse

Advanced Info Service hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 SGD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,160 SGD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,24 Milliarden SGD – ein Plus von 3,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Advanced Info Service 2,16 Milliarden SGD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at