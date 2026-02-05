Advanced Info Service: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Advanced Info Service äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,85 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,125 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,83 Milliarden USD geschätzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,490 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,05 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 6,88 Milliarden USD ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,477 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 7,11 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at