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05.11.2026 06:31:28
Advanced Info Service: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Advanced Info Service präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,54 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,05 THB je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 58,06 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,36 Milliarden THB in den Büchern standen.
Experten hatten einen Gewinn von 4,49 THB je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 57,21 Milliarden THB erwartet.
Redaktion finanzen.at
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