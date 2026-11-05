Advanced Info Service stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Advanced Info Service hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Advanced Info Service noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,75 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Advanced Info Service einen Umsatz von 1,68 Milliarden USD eingefahren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,134 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,70 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at