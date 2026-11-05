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05.11.2026 06:31:28
Advanced Info Service stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Advanced Info Service hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,54 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Advanced Info Service ein EPS von 4,05 THB je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 58,06 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 54,36 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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