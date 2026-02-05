Advanced Info Service verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Advanced Info Service lud am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Advanced Info Service hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,80 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,11 THB je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Advanced Info Service im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 59,55 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 56,74 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 3,96 THB ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 57,72 Milliarden THB in den Büchern stehen werden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 16,10 THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,79 THB je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Advanced Info Service mit einem Umsatz von insgesamt 226,26 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 213,57 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 5,94 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 15,10 THB je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 224,59 Milliarden THB beziffert.

Redaktion finanzen.at