Advanced Info Service vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Advanced Info Service hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,16 SGD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,110 SGD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 2,16 Milliarden SGD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,98 Milliarden SGD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at