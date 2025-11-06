|
Advanced Info Service veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Advanced Info Service hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 4,05 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,95 THB je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Advanced Info Service mit einem Umsatz von insgesamt 54,36 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,21 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 4,12 Prozent gesteigert.
