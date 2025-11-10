Advanced Media gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Advanced Media äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 30,13 JPY. Im Vorjahresviertel waren 21,77 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1,67 Milliarden JPY, gegenüber 1,68 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at