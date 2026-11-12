Advanced Media hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Advanced Media ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Advanced Media die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 20,56 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 30,13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,26 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,67 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at