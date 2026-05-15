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15.05.2026 06:31:29
Advanced Media hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Advanced Media gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 47,60 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 42,99 JPY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 2,05 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Advanced Media 1,90 Milliarden JPY umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 111,18 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 90,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Advanced Media hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 7,06 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 6,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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