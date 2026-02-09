|
Advanced Media präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Advanced Media äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 21,63 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 12,28 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,84 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,60 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
