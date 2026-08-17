Advanced Media vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Advanced Media hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 14,39 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,11 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Advanced Media einen Umsatz von 1,51 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at