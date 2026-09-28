AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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28.09.2026 22:24:46
Advanced Micro Devices Agrees To Buy World Labs For $8.2 Bln In All-Stock Deal
(RTTNews) - Monday, Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) announced an agreement to acquire World Labs, an AI model and research lab led by AI pioneer Dr. Fei-Fei Li, for approximately $8.2 billion in an all-stock transaction.
With this transaction, the company aims to strengthen its ability to develop AI hardware, software and systems around the needs of emerging models and applications.
Following the close of the transaction, expected by 2026 end, Dr. Fei-Fei Li will join AMD as executive vice president and chief scientist, reporting to CEO Dr. Lisa Su.
"Fei-Fei and the World Labs team bring exceptional research leadership and model expertise. Together, we can use that insight to develop the hardware, software and systems that will power the next generation of AI and strengthen the open AI ecosystem," said Dr. Su.
During the after hours, AMD was trading at $608.50, up 0.10 percent on the Nasdaq.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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18:00
|Öl, Benzin, AMD, SAP, Nvidia, Micron, Gold, China-Aktien - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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23.09.26
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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21.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
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21.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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21.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
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21.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
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21.09.26
|Optimismus in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
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17.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|534,10
|-3,40%
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