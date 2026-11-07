AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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07.11.2026 11:28:00
Advanced Micro Devices (AMD) Recently Crashed Out of the $1 Trillion Club. Should You Buy the Dip?
The U.S. is currently home to 12 publicly listed companies worth $1 trillion or more. Semiconductor giant Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) joined that exclusive club in September, but its stock has since declined by 25% from its peak, so the company is now valued at just $797 billion (as of the market close on Nov. 4).
AMD has become one of Nvidia's (NASDAQ: NVDA) top competitors in the market for data center graphics processing units (GPUs), which are the primary chips used in artificial intelligence (AI) workloads. Concerns about the sustainability of the AI infrastructure spending boom sparked the downside in AMD stock, but the company's operating results for the third quarter (ended Sept. 30) suggest sales won't be slowing down anytime soon.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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06.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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06.11.26
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
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06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
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06.11.26
|NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.11.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
06.11.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
06.11.26
|Pluszeichen in New York: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
06.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|398,80
|10,36%
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