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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083

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08.09.2026 14:40:01

Advanced Micro Devices and Marvell Technology Keep Growing Their Revenue. Here's What Else to Watch.

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) primarily earns its ongoing corporate revenue by developing high-performance computing processors, specialized graphics units, and semi-custom system-on-chip components for desktop personal computers, corporate servers, and commercial gaming consoles.

It recently announced a multi-gigawatt infrastructure agreement with Core Scientific and expanded an existing corporate relationship with Microsoft, while reporting approximately 17% operating margin for the quarter ended June 27, 2026.

Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) generates most of its incoming corporate revenue by providing complex data infrastructure semiconductor solutions, digital signal processing components, and specialized Ethernet adapters for various global networking and storage clients.

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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 436,85 5,83% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Keep Inc. Registered Shs Unitary 0,16 1,27% Keep Inc. Registered Shs Unitary

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