Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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08.09.2026 14:40:01
Advanced Micro Devices and Marvell Technology Keep Growing Their Revenue. Here's What Else to Watch.
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) primarily earns its ongoing corporate revenue by developing high-performance computing processors, specialized graphics units, and semi-custom system-on-chip components for desktop personal computers, corporate servers, and commercial gaming consoles.
It recently announced a multi-gigawatt infrastructure agreement with Core Scientific and expanded an existing corporate relationship with Microsoft, while reporting approximately 17% operating margin for the quarter ended June 27, 2026.
Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) generates most of its incoming corporate revenue by providing complex data infrastructure semiconductor solutions, digital signal processing components, and specialized Ethernet adapters for various global networking and storage clients.
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|436,85
|5,83%
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