Advanced Micro Devices legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Advanced Micro Devices lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 218,98 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Advanced Micro Devices noch ein Gewinn pro Aktie von 99,64 ARS in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 20 063,23 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Advanced Micro Devices 12 283,51 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at