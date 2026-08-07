Advanced Micro Devices präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Advanced Micro Devices präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 1,91 CAD. Im letzten Jahr hatte Advanced Micro Devices einen Gewinn von 0,750 CAD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Advanced Micro Devices im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,97 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 10,64 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at