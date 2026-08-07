Advanced Micro Devices stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Advanced Micro Devices hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 194,43 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Advanced Micro Devices ein EPS von 62,03 ARS je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Advanced Micro Devices mit einem Umsatz von insgesamt 16 253,36 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8 827,95 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 84,11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at